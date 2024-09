Lynda Díaz tuvo que ir al hospital por lesión en costilla

La participante de Mira quién baila (MQB), Lynda Díaz, fue llevada al hospital luego de sufrir una lesión en su costilla, durante el ensayo técnico realizado este viernes.



A pocas horas de su segunda coreografía en el formato de Teletica, la expresentadora de televisión experimentó un fuerte dolor que, inicialmente, se temía fuera una fractura.



El incidente comenzó el sábado anterior, cuando Díaz sintió molestias en su costado derecho tras una alzada de su compañero de baile, César Abarca, en sus prácticas para la primera gala de MQB. A pesar del dolor, Díaz subió al escenario el domingo, al ritmo de bachata, y el miércoles decidió visitar a un médico en Estados Unidos, donde reside. El profesional le recomendó descanso.



Sin embargo, este viernes, mientras practicaba otra alzada, el dolor se intensificó, lo que la llevó directamente al hospital.

“Me asusté mucho porque lo sentí muy fuerte y me desconcentré durante toda la coreografía, tratando de aguantar el dolor. El esfuerzo ha sido mucho que hasta lloré pensando: ‘Esto no me puede estar pasando’”, expresó Lynda, visiblemente afectada.