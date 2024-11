Lynda Díaz dice que con Michael Rubí “se entrena bastante, bastante”

La expresentadora de televisión y participante de Mira quién baila (MQB), Lynda Díaz, confesó que ensayar con Michael Rubí, su pareja de baile para la décima gala del programa, es muy cansado.

​"Ahora con Michael nos ha ido de maravilla, hemos trabajado bastante. Él es llevadero, desde que llegamos dejamos maletas y a ensayar. Hoy es el primer día completo que tenemos de ensayos y nos ha ido superbién, ya lo tenemos bastante avanzado. Sí, entrenar con él es bastante fuerte, no voy a decir que no lo es. Tengo que estar concentrada, porque soy dispersa y a veces se me van los pasitos.

"César (Abarca) las últimas dos semanas sí estaba muchísimo más exigente. Michael es exigente de entrada (risas), entonces me ha costado un poco adaptarme a los nuevos ritmos, pero nos llevamos muy bien. Vieras que hemos trabajado bastante la coreografía, que no es fácil, pero la estamos sacando. Con él de verdad se entrena bastante, bastante", indicó la empresaria a Teletica.com.