Luis Montalbert confiesa que le gustaría bailar samba en MQB

El músico costarricense Luis Montalbert-Smith asumió el reto de unirse a Mira Quién Baila, el nuevo formato de Teletica que estrenará este domingo.



En una entrevista con Teletica.com este jueves por la tarde, el músico de Gandhi confesó que ha sido retador bailar con Lucía Jiménez, quien recoge muchos títulos nacionales e internacionales como campeona de salsa porque, aunque ella es una excelente bailarina y profesora, él se exige más. En su primera gala, la pareja bailará salsa, con una introducción de bolero.



Durante la entrevista, Montalbert confesó que un ritmo que le gustaría bailar en una futura gala es samba, porque es alegre y "transmite muchas ganas de moverse". Dice que el reguetón no es su ritmo favorito, pero que si le toca, lo hará y dará todo en la pista de baile.



Montalbert ha sido profesor de canto en los formatos televisivos Nace Una Estrella y Tu Cara Me Suena, de este último además fue participante y ganador en la primera temporada en el año 2015.



Pese a ello, dice que no sabe en qué se metió al unirse a MQB, pero como ama retarse y salir de su zona de confort, está feliz con su decisión.



El mayor reto para él, hasta el momento, ha sido manejar su tiempo entre los compromisos musicales, su familia y este nuevo programa. También incluyó en esta lista de retos los zapatos de baile, "que son muy incómodos".



