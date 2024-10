Ligia Madrigal y su hija bailarán en la pista de ‘Mira quién baila’

Ligia Madrigal y su hija, María Fernanda, bailarán el próximo domingo en la pista de Mira quién baila (MBQ) al ritmo de hiphop.

Así lo confirmó la montañista en una entrevista con Teletica.com.

"Me ofrecieron participar en MQB, pero yo venía llegando del Everest y, además, por el tiempo no pude. Ahora me ofrecen participar solo de una gala y la más emocionada fue mi hija, porque ella baila. Yo les dije que lo hacía, pero mi condición era que mi hija bailara conmigo. A la organización le pareció.

Madrigal explicó que le está costando mucho sacar tiempo para los ensayos, pese a que solo es una coreografía que practican durante tres horas diarias.

Además, dice que Andrés, su coreógrafo, ya había trabajado con su hija, por lo que ambas se sienten muy cómodas.

​"La producción eligió al bailarín, coreógrafo, que nos va a acompañar y dio la coincidencia que fue profesor de mi hija. Estamos preparando una presentación de hiphop. Mi hija quería algo más ballroom, pero no es lo mío (risas).

"Estoy emocionada porque hace mucho fui porrista y disfrutaba los shows. No tengo miedo de salirme de mi zona de confort, pero bailar en televisión nacional no es algo con lo que me siento 100% cómoda. Resulta una experiencia diferente, eso es lo que me gusta", acotó.