Isabel Guzmán está lista para recibir a su primogénito: “Tengo 37 semanas de embarazo”

La jueza de Mira quién baila (MQB), Isabel Guzmán, y su pareja, Melvin Jiménez, ya están listos para recibir a su primogénito, Fidel. Así lo confirmó Guzmán a Teletica.com.

“Él puede nacer ya, si quiere, tengo cumplidas 37 semanas de embarazo, pero lo ideal es que me dé chance al domingo. Todas las noches Melvin y yo hablamos con él y le pedimos que se espere un poquito más”, indicó.

Además, la actriz contó que ya siente dolores, pero espera aguantar hasta el domingo, día de la final de este formato de baile.

​"En esta etapa, siento contracciones de práctica, que son comunes en este mes. Trato de aliviarlas con respiración. No son molestias graves ni de salud, pero debo estar atenta. El programa ha sido una experiencia muy emocionante y me ha encantado ver la evolución de los participantes. Cada gala es una descarga de adrenalina porque tenemos poco tiempo para evaluar, pero me siento feliz de formar parte de esto", resaltó.