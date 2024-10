Esta es la razón por la que “Mimi” Ortiz impresionó a Amanda Moncada

La reconocida diseñadora de modas, Amanda Moncada; la chef Doris Goldgewicht y la expresentadora de televisión, Maricruz Leiva, asistieron a la gala de Mira quién baila (MQB) de la semana anterior, y quedaron deslumbradas con los bailes de varias parejas.



En una conversación con Teletica.com, Moncada confesó que quedó impactada con lo bien que baila Libni “Mimi” Ortiz, y que todos los participantes tienen mucho potencial, por lo que disfruta poder asistir a las galas en el Estudio Marco Picado.

​"Vengo a apoyar a los que me estén bailando mejor, porque acordate que yo pasé por Dancing With The Stars, sé el esfuerzo tan grande que hay que hacer para salir adelante y tengo mis amistades; a Lynda, por ejemplo, y los bailarines, las bailarinas, son chicos muy lindos. Me gustó mucho la coreografía de Alana (y Berny) me pareció que lo hacen muy bien. Esta chiquita, 'Mimi', me parece que baila precioso y tiene una energía y un algo que de verdad, parece bailarina profesional, desde el primer día fue luz en esta pista, me dejó impresionada. Y por supuesto, mi favorito, Michael, quien fue mi compañero. Él y Janeth lo hicieron precioso", dijo la diseñadora.