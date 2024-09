Esta es la causa social que defenderá Naomy Valle en la pista de MQB

La boxeadora costarricense Naomy Valle llegará a la pista de Mira quién baila (MQB) al ritmo de tango, con su bailarín Erick Vázquez, quien acompañó a Yokasta Valle en 2019 en Dancing With The Stars.



A pocos días del estreno del nuevo formato de Teletica, la joven de 20 años confesó estar muy emocionada. Indicó que pasa entrenando todo el día, aunque es algo que disfruta mucho. Además, contó cuál será la causa social que defenderá en la pista: una fundación que apoya a las familias e hijos que mujeres que murieron a manos de un femicida.



Sobre el apoyo que ha recibido en redes sociales, dice estar muy agradecida y espera que el público conozca a la Naomy que está detrás del ring y no solo a la boxeadora.



Este nuevo concurso de baile estrenará el 15 de setiembre por la pantalla de Teletica Canal 7, la app TDMAX y la señal de Teletica.com.