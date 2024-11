Bailarín Javier Acuña fue sometido a “reducción” en su tabique nasal

El coreógrafo de Mira quién baila (MQB), Javier Acuña, sufrió una desviación del tabique luego de recibir un golpe accidental por parte de Lisbeth Valverde, su pareja de baile, en el ensayo general de cara a la octava gala del formato, el pasado sábado.



Las placas de rayos X revelaron que Acuña no sufrió una quebradura, pero sí debía ser sometido a una reducción en su tabique nasal.



Luego de dos impecables presentaciones el pasado domingo y ganar la Pareja Wow, el talentoso bailarín acudió al centro médico, la mañana de este lunes, para que le realizaran los procedimientos médicos respectivos (ver video adjunto).



​"El doctor me dijo que, efectivamente, tenía que regresar mi tabique al centro, me puso unos medicamentos, me hizo el tironazo para volver los huesitos a la misma posición. Me siento bien, siento un poquito de molestia por la manipulación. Espero recuperarme pronto. Dice el doctor que no es 100% fijo que me quede la nariz como la tenía antes, pero este es el primer paso para saber si se puede regresar al punto donde estaba", contó Acuña.