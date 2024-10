¿Por qué no debo tocar las mascotas ajenas?

Es común que al caminar por la calle encuentre perros y gatos que parecen amigables y tranquilos. Sin embargo, el impulso de acercarse y acariciarlos sin permiso puede tener consecuencias.



Tocar una mascota sin el consentimiento del dueño también es una falta de respeto, ya que para el animal usted es un extraño. Según expertos, acercarse a un perro o gato y tocarlo, es igual de incómodo que una persona desconocida abrace a otra. Por ello, hay que saber cómo acercase a animales ajenos y siempre que lo haga sea con el permiso del amo.

​"La pregunta ¿puedo tocar al animal?, debería de usarse antes de aproximarse al perro o gato. Pero pocas personas lo hacen. Si quiere tocar a un perro o gato, pregunte antes, no una vez ya le has puesto la mano encima, dejando cierta distancia con el perro.

"Debe entender que no podrá tocar a todos los perros o gatos lindos que vea en la calle. Algunos tienen miedos, traumas, o simplemente no les gusta la gente. Si te dicen que no puedes tocarlo, debemos respetar y no realizar comentarios al respecto, ya que el líder conoce su mascota. Si te dicen que no puedes y aun así tocas, si el perro reacciona mal, la culpa es tuya", explicó Alejandra Alvarado, etóloga, a Teletica.com.