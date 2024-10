¿Por qué solo especialistas deben vacunar a las mascotas? Aquí se lo explicamos

Las vacunas son esenciales para garantizar la salud y el bienestar de perros y gatos. Al igual que en los humanos, las vacunas protegen a las mascotas de enfermedades graves y potencialmente mortales, como el parvovirus, la rabia y la leucemia felina.



Estas enfermedades no solo pueden afectar la calidad de vida de los animales, también representan riesgos para otros animales y, en algunos casos, para las personas.



Lamentablemente, en nuestro país es cada vez más frecuente ver que las vacunas para animales están siendo aplicadas por personas no profesionales que laboran en tiendas de mascotas, criaderos o que ofrecen sus servicios a domicilio. Todas estas prácticas se consideran ilegales, pues podrían poner en riesgo tanto a los animales de compañía como a los de producción.

Cabe destacar que las vacunas contienen una porción del virus que provoca la enfermedad. Debido a esto, en algunos casos, pueden observarse reacciones postvacunales o síntomas de la enfermedad en animales inmunológicamente comprometidos. De ahí la importancia de realizar una valoración previa y especializada del médico veterinario para que se pueda preveer cualquier reacción adversa a la vacunación.



Las vacunas son fármacos de cuidadoso manejo. Su transporte y manipulación deben respetar la cadena de frío para garantizar su efectividad. Transportar una vacuna en una bolsa con cubos de hielo, como sucede en muchas ocasiones, es una práctica que compromete su viabilidad y eficacia, pudiendo afectar la salud del animal.

​“La dosis y la técnica de administración de las vacunas son cruciales. Si la vacuna no se administra correctamente, el animal puede NO desarrollar la inmunidad esperada, dejándolo vulnerable a enfermedades. Asimismo, puede desencadenar complicaciones adicionales en animales con condiciones de salud preexistentes, o bien generar efectos adversos que van desde leves (fiebre o malestar) hasta graves reacciones anafilácticas (picazón, inflamación de ojos, cierre de vías respiratorias, etc)", explicó la doctora Ninuska Key, fiscal ejecutiva del Colvet.