Lugares 'pet friendly': ¿Son todos realmente diseñados para mascotas?

En los últimos años, la tendencia pet friendly ha ganado popularidad en el sector gastronómico, comercial y hotelero, pues busca adaptar espacios para que las mascotas puedan acompañar a sus dueños sin restricciones, promoviendo una convivencia amigable.

En Costa Rica existen muchos espacios, tiendas y centros comerciales que permiten el ingreso de mascotas.

Estos espacios son indispensables en el país porque el 62,2% de los hogares ticos, es decir, 1 133 257 hogares, tienen al menos un perro o gato como mascota. Esto permite estimar que en el país viven 1 783 871 perros y 956 185 gatos dentro de los hogares, y la mayoría de dueños disfrutan salir con sus mascotas.

Sin embargo, no todo es lo que parece: cada vez más clientes reportan que muchos de estos sitios no cumplen con las expectativas y, lejos de ser amigables con los animales, carecen de las condiciones necesarias para el bienestar de las mascotas.



Expertos en el tema exigen la necesidad de una política pet friendly bien estructurada y sostenible, que establezca las pautas para que un espacio realmente sea adecuado para perros y gatos.

​"En un lugar que sean puras mesas, que no tenga espacio al aire libre, y que no haya mínimo una distancia prudente entre las mesas o por lo menos un área exclusiva para gente con mascotas, no es 'pet friendly'.