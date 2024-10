¿Por qué los gatos de casa no deben salir al exterior?

Cada vez más expertos en comportamiento animal recomiendan que los gatos domésticos no salgan al exterior. La razón principal es su bienestar físico y emocional.

Teletica.com conversó con el etólogo David Peiró, quien explica que "los gatos y los humanos somos planetas absolutamente diferentes. El ser humano es el animal más social que existe, mientras que el gato es un animal solitario".

Esta diferencia fundamental implica que los felinos no se vinculan de la misma manera que otros animales con las personas, sino que su apego está centrado en el territorio.



A diferencia de los perros, que pueden disfrutar de paseos y de estar en compañía humana, los gatos organizan su vida en torno a su territorio.

​"El gato no se apega al grupo, no se apega a las personas; se apega al territorio, y nosotros somos parte de su territorio". Esto significa que cualquier cambio en su entorno puede causarles un gran estrés. "Lo peor que podemos hacer con un gato es sacarlo de su casa, cambiarle el domicilio o incluso mover los muebles", añade el especialista en comportamiento animal.

La vida en el exterior conlleva peligros adicionales para los gatos, especialmente aquellos que no han sido acostumbrados desde pequeños a estar fuera. Según Peiró, los gatos que viven en interiores "no te matan a una silvestre, no van a ser envenenados, no serán atropellados". Además, los gatos que salen al exterior corren el riesgo de ser atacados por otros animales, un peligro al que los gatos de interior no están acostumbrados.

​"Un gato que no ha hecho territorio fuera no sabrá moverse en ese entorno. Esto puede llevar a que el gato se pierda o sufra agresiones de otros animales.", explica Peiró.

También menciona el riesgo de que el gato intente volver a su antiguo territorio si ha habido una mudanza.

​"Cuando hay una mudanza, hay que dejar al gato 3 o 4 días encerrado en la nueva casa, para que haga territorio antes de dejarlo salir", subrayó.

Finalmente, el experto recalca la importancia de la esterilización. Esto contribuye a evitar la sobrepoblación y los problemas asociados a los gatos callejeros.