¡Venta millonaria! Este es el monto que pagaría el Feyenoord a la Liga por Jeyland Mitchell

Liga Deportiva Alajuelense vendió al defensor Jeyland Mitchell al Feyenoord por ₡1.417 millones.

Mitchell despuntó en la Liga desde la llegada de Alexandre Guimaraes y también fue figura en la Copa América que jugó con la Selección.

El zaguero, de 19 años, llegará a Rotterdam este jueves, según informó el periodista Fabricio Romano, especialista en fichajes en Europa.

🚨🇳🇱 Feyenoord have agreed €2.5m package deal to sign Costa Rica defender Jeyland Mitchell.



Medical before the weekend as Mitchell will land in Rotterdam on Thursday.



Here we go. 🇨🇷 pic.twitter.com/GjT7ffeHex