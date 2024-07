La Liga saca pecho por Jeyland: "Uno de nuestros jóvenes del CAR da un paso significativo"

En Liga Deportiva Alajuelense sacaron pecho por la venta del defensor Jeyland Mitchell al Feyenoord de Países Bajos.

En un comunicado de prensa, difundido este lunes, los manudos informaron que "es un momento de gran orgullo y alegría para nuestra institución, ver cómo uno de nuestros jóvenes del CAR da un paso significativo en su carrera, uniéndose a uno de los clubes más históricos y prestigiosos de Países Bajos".

Sin embargo, Mitchell no fue formado en el CAR, sino que estuvo en Limón FC, Guanacasteca y Liberia antes de llegar a la Liga.

Incluso, el técnico que lo debutó en Primera División fue Luis Fernando Fallas, cuando dirigió a la ADG.

"Lo conocí cuando tenía 15 años, en Limón, le vi su biotipo, la personalidad y el carácter. Todos podemos ver lo que está haciendo ahora, pero hay que acordarse que a él le gustaba jugar baloncesto en Limón, en Primera División. Luego yo lo llevé a Garabito, lo tuve dos semanas y me dijo que se iba porque le gustaba el basket, le dimos el espacio, hablamos con la mamá y dejamos que terminara el campeonato de baloncesto", comentó Luis Fernando Fallas, estratega que lo hizo debutar en la máxima categoría.



Fallas indicó que una vez finalizado el torneo de baloncesto, habló con el futbolista, con su madre y su agente y lo hizo cambiar el chip.



"Ya cuando me lo llevé a Guanacaste, él iba convencido, ya la mamá, el agente y yo habíamos hablado, ya la responsabilidad de llevárselo era porque iba a jugar", añadió.



Y aquí, quizás, llega lo más importante: "A mí me extrañó enormemente que lo que él quería era baloncesto, yo le di el espacio, que fuera, jugara y se divirtiera. Me parece que él le hizo una promesa a la mamá y ya se dedicó al fútbol".



Fallas detalló que, al día de hoy, la comunicación entre ambos es fluida y espera que continúe cosechando éxitos no solo en Copa América, sino en su trayectoria.

“Desde que comenzamos a seguir a Jeyland hace poco menos de un año, nos llamó la atención su presencia física, así como la garra y entrega que siempre demostraba. Sabíamos de su potencial, aunque por su juventud había muchos detalles por pulir. Con el paso de los días y su participación en el primer equipo, nos dimos cuenta de su gran proyección y de que, por sus características, tenía un claro perfil para dar el salto a Europa” declaró nuestro gerente deportivo, Javier Santamaría.