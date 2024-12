El Guima más desencajado de todos: “A mí me dicen ganar así y no me interesa”

Desencajado, hasta incluso cortándosele la voz.

Alexandre Guimaraes mostró su enfado en la conferencia de prensa una vez que su equipo Alajuelense quedó eliminado a manos del Herediano de la fase final del Torneo de Apertura 2024.

"¿Y el fútbol? ¿Dónde lo dejan? Tuvimos en el primer tiempo 27 minutos de juego efectivo y repusieron solo 10 minutos, se perdió más tiempo en la segunda mitad y dieron solo cinco minutos. Esta situación deja muy mal parado al campeonato nacional", comenzó diciendo Guimaraes.

Luego elevó la crítica a la directiva y los “hombres de fútbol”.

“Hay gente que está metida hasta adentro y proponer un producto como este de hoy es una situación que deja muy mal parado al campeonato nacional”, añadió el estratega.

Además, indicó que vino al país para intentar mejorar el fútbol costarricense.

“Yo ya pasé esa etapa y puedo decir las cosas como son, no estoy interesado en ninguna cosa más que ayudar a mejorar este fútbol y así es muy difícil.

“El partido anterior ellos cometieron 22 faltas. Si me preguntan si quiero ganar así, la respuesta es no, no me interesa”.

​Por si fuera poco le contestó a Jafet Soto, quien expresó que el Morera Soto no suele pesar.

“¿Cómo que el estadio no pesa? Claro que pesa, pero para ver fútbol, no una guerra de pandillas como vimos hoy. Mi equipo quiso jugar, pero el rival no. Sí, para ganar vale todo esto, entonces la cosa está mala”.

Finalmente, mandó un último dardo para cerrar su análisis de la serie.

“No es que sea válida, la pueden hacer, tengo 12 años de no estar acá y he visto finales y las finales muy, muy específicamente algunos equipos es una repetición, pero después este fútbol no alcanza para ganar equipos centroamericanos y eso es verse para el ombligo y así este fútbol no puede mejorar”.

Alajuelense ahora tendrá 12 días de descanso y esperará por el rival de la gran final, ya sea Saprissa o bien la revancha ante Herediano.