Keylor Navas sobre retiro de La Sele: "Estar ahí era quitarle oportunidad al próximo portero"

Keylor Navas habló por primera vez sobre la decisión de dejar la Selección Nacional justo antes de la Copa América.

El guardameta habló en una entrevista con el periodista Yashin Quesada y su programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

Ahí explicó su decisión de hacerse a un lado de la Tricolor, algo que según él lo hizo en pro del próximo proceso de futbolistas.

“En la vida uno tiene que saber en cuál momento indicado poder decir hasta aquí, llevo rato analizando esta situación. Mi forma de ver la situación actual es que la Selección necesita cambios y diferentes cosas, hay torneos que son importantes para los futbolistas y yo veía que estar ahí era quitarle la oportunidad al próximo portero”, explicó el guardameta.

Incluso, asegura que prefirió hacerlo antes de la Copa América, pese a que él nunca llegó a disputar este torneo.

“La Copa América es un torneo donde puede ganarse el puesto e iniciar la eliminatoria con confianza y yo creo que el portero que se elija después de jugar una Copa América le va a ayudar mucho”, se sinceró.

Navas mencionó que la decisión no fue de la noche a la mañana y lo hizo pensando mucho en su carrera.

“Lo venía analizando desde hace tiempo, yo creo que el momento era este y así lo sentí en mi corazón y solo llegó… lo venía meditando por muchas otras situaciones que en este momento no vienen al caso”, añadió.

Finalmente, tras hacer un repaso de lo que fue el Mundial de Brasil 2014, el guardameta mencionó el sueño que tenía con la Tricolor.

“Me hubiese gustado ser campeón del mundo, no lo logré, entonces no puedo decir que logré todo. En Brasil estuvimos cerca, pero no nos alcanzó, esa es una realidad que tenemos que aceptar”, concluyó.