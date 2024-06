Keylor Navas sobre polémica con exempleado: “No he sido notificado de nada”

Por primera vez el guardameta costarricense Keylor Navas habló sobre la denuncia en su contra por parte de un exempleado ante malos tratos durante su instancia en París.

Navas habló en exclusiva con el periodista Yashin Quesada y su programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

“Es una situación complicada, creo que como familia estamos bastante afectados por lo que se ha dicho que en realidad son falsas, ya mis abogados están trabajando en todo para que todo esto se aclare y cuando uno tiene la consciencia tranquila uno solo tiene que esperar que se aclare”, expresó el portero.

El guardameta además confesó que “No he sido notificado, no he recibido nada”.

Además, Keylor explicó que se encuentra tranquilo, aunque reconoce que su familia se ha visto afectada.

“La familia no está bien, es normal, hay muchas cosas que son difícil de digerir cuando uno sabe que no son verdad, pero uno sabe que Dios va a salir adelante y que todo está bien, estoy tranquilo”, aseveró.

Según dio a conocer el medio francés BFM TV hace unas semanas, el antiguo empleado del guardameta asegura que trabajó sin estar en nómina y sin Seguridad Social como asistente hasta 90 horas semanales por 3.200 euros al mes pagados en efectivo.



Además, informó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Versalles y se describe que el futbolista prefería que su empleado trabajara "según sus reglas" y no las de la ley francesa.



Además, el denunciante afirma que el futbolista le obligaba a ir armado y le alojó en un sótano húmedo y sin ventanas. Esta persona trabajó durante 20 meses para Keylor por un acuerdo verbal como ayudante y personal de mantenimiento desde septiembre de 2019.