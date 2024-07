Gustavo Alfaro se cotiza alto tras Copa América

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, se cotizó y bien alto tras la Copa América con Costa Rica.

Primero fue en Paraguay donde sonó el nombre de Alfaro, pero ahora también está en Ecuador.

La prensa paraguaya vinculó al estratega con esa selección, luego de la destitución del entrenador, Daniel Garnero.



En el espacio Deporte Total, de Paraguay, le consultaron al propio Alfaro y esta fue su respuesta:



"Hola, ¿Cómo andan? La verdad que me sorprenden, no sé nada, pero estoy con trabajo, si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiése ido, con respecto a notas no puedo hablar porque nuestro contrato con la Federación... abrazo y saludos a todos", dijo Alfaro a ese medio sudamericano.



ALFARO NO VIENE | "Si me llamaban antes de asumir Costa Rica, hubiera ido"



➡️La producción de @DeporteTotal780 se comunicó con Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Costa Rica, a lo que él respondió que nadie se comunicó con él



🗣️"Estoy con trabajo, si me buscaban… pic.twitter.com/BPjL8UVW3m — Radio 780 AM (@780AM) July 8, 2024

Sin embargo, el interés no ha sido solo de Paraguay, sino también los comunicadores en Ecuador hablan de Alfaro.

¡NO HAY, NI HABRÁ NADA! 🇪🇨❌



“Por lógica, es imposible que venga Gustavo Alfaro a Ecuador”.



Palabras de @jamolestina en @DeUnaSF. 🟢⚽️ pic.twitter.com/gVA0keRkgI — DeUnaSF (@DeUnaSF) July 9, 2024

El estratega ya los dirigió a Ecuador en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 e incluso los dirigió en el Mundial.

Será cuestión de tiempo para determinar si estos intereses se vuelven una realidad.

Con Costa Rica, Alfaro tiene contrato hasta 2026, pero posee una cláusula en su contrato sobre una eventual salida de su puesto.