¿Interesa Gustavo Alfaro en Paraguay? Esto dijo el técnico de La Sele

No solo los jugadores de la Selección Nacional se cotizaron tras la Copa América, el técnico Gustavo Alfaro también.



Incluso, la prensa de Paraguay vinculó al estratega con esa selección, luego de la destitución del entrenador Daniel Garnero.

En el espacio Deporte Total, de Paraguay, le consultaron al propio Alfaro y esta fue su respuesta:

"Hola, ¿Cómo andan? La verdad que me sorprenden, no sé nada, pero estoy con trabajo, si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiése ido, con respecto a notas no puedo hablar porque nuestro contrato con la Federación... abrazo y saludos a todos", dijo Alfaro a ese medio sudamericano.