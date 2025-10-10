Ganadores y perdedores del juego Honduras-Costa Rica

Costa Rica sigue con vida en el camino a la Copa del Mundo 2026, luego de empatar sin goles este jueves en el Francisco Morazán de San Pedro Sula (0-0) ante Honduras.

Analizamos los ganadores y perdedores de la jornada:

Ganador: Miguel Herrera

Con la presión al máximo, el técnico apostó por dos nombres nuevos en su once titular: regresó Kendall Waston y debutó Aarón Murillo. El veterano fue sólido en su regreso y el joven mediocampista resultó clave para traerse un punto.

Perdedor: Manfred Ugalde

El atacante costarricense tuvo su partido más flojo vistiendo la roja: 45 minutos sin aparecer y una tarjeta amarilla dolorosa, ya que no estará ante Nicaragua.

Perdedor: Honduras

Los catrachos perdieron la oportunidad de asentarse en lo más alto de la tabla y dejar al borde del nocaut a los ticos.

Ganador: Álvaro Zamora

Uno de los jugadores que más dudas genera entre la afición. Ingresó de cambio y se vio bien: estrelló en el palo la jugada más clara que tuvieron los ticos.

Ganador: La Fedefútbol

El resultado, que no fue brillante en Honduras, abre la posibilidad de que los aficionados se ilusionen con un equipo que mostró mejoras y que tiene que ganar el lunes. Waston pidió apoyo y no sería extraño ver un Estadio Nacional teñido de rojo.