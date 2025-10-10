Hombre a hombre: Kendall Waston volvió y fue figura con La Sele

El empate sin goles en San Pedro Sula dejó a Kendall Waston como el futbolista que no solo regresó a la Selección Nacional si no también fue figura.

Keylor Navas: No tuvo acciones de mayor peligro en su arco. Siempre es bueno tener a Keylor en el arco y la seguridad y experiencia que tiene.

Jeyland Mitchell: Jugó 45 minutos. Aportó en el orden en defensa. Fue lateral y no se unió al ataque.

Kendall Waston: Fue pieza clave en defensa. Aportó orden, equilibrio y liderazgo en la zaga.

Alexis Gamboa: Fue bien en el juego aéreo tanto defensivo como ofensivo. Le sacaron tarjeta amarilla en el segundo tiempo por cortar un ataque rival.

Juan Pablo Vargas: No tuvo mayores problemas en defensa.

Francisco Calvo: Jugó como lateral izquierdo. Estuvo ordenado en defensa. Una gran acción suya por la izquierda generó la ocasión de mayor peligro en el arco rival.

Aarón Murillo: Fue la sorpresa. Debutó con la Selección y lo hizo ben: corrió, metió pata y cortó el juego hondureño.

Orlando Galo: Fue un buen candado, interrumpió la posesión de balón de la H y se impuso en el campo. Le sacaron una amarilla y se pierde el partido contra Nicaragua.

Josimar Alcócer: Portó el 10 por primera vez. Principalmente en el segundo tiempo intentó ayudar a la ofensiva del equipo con carreras por el costado izquierdo.

Manfred Ugalde: Jugó 45 minutos. Cobró mal dos tiros libres que pudieron ser importantes para el equipo. No fue un buen partido para el atacante. Le sacaron una amarilla y se pierde el partido contra Nicaragua.



Alonso Martínez: Fue participativo y buscó el balón, aunque le llegó poco. Una corrida suya en el complemento por poco termina en penal. Salió al 72'.

Haxzel Quirós: Ingresó al medio tiempo y fue más ofensivo. Le dio proyección al ataque a la Tricolor por la banda de la derecha.

Carlos Mora: Diferente a los partidos anteriores en los que fue lateral derecho, en San Pedro Sula jugó como delantero. Buscó aprovechar su explosividad y velocidad.



Álvaro Zamora: Ingresó al 72' por Martínez. Un remate suyo se estrelló en el palo en lo que fue la ocasión de mayor peligro en el arco hondureño.

Allan Cruz: Ingresó al 90+2".