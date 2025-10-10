Prensa hondureña lamenta jornada negativa para La H

La prensa de Honduras lamenta lo sucedido en el empate 0-0 ante Costa Rica.

Los catrachos no pasaron del empate en casa ante La Sele y pierden el liderato del grupo C.

La eliminatoria mundialista se le complicó a La H, que de haber ganado se hubiera acomodado en la cima.

“¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista”, titularon los colegas del Diario Diez.

En El Heraldo destacaron la jugada más clara que tuvieron los de Reinaldo Rueda.

Romell Quioto estuvo cerca de romper la paridad en la primera parte: “El ariete del Al-Najma S. C. de Arabia Saudita le ganó la espalda a los centrales ticos tras un pase entre líneas de Luis Palma. Quioto recepcionó con la derecha y en mano a mano terminó enviando el balón a un lado del arco defensivo por Keylor Navas”.

Finalmente, esto dijo La Prensa: “El equipo de Reinaldo Rueda buscó, lo intentó, pero no tuvo su mejor noche y trastabilló ante la férrea defensa que implementó Miguel 'El Piojo' Herrera en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula”.



