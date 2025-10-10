Lo más destacado
Prensa hondureña lamenta jornada negativa para La H
La prensa de Honduras lamenta lo sucedido en el empate 0-0 ante Costa Rica.
La eliminatoria mundialista se le complicó a La H, que de haber ganado se hubiera acomodado en la cima.
“¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista”, titularon los colegas del Diario Diez.
En El Heraldo destacaron la jugada más clara que tuvieron los de Reinaldo Rueda.
Romell Quioto estuvo cerca de romper la paridad en la primera parte: “El ariete del Al-Najma S. C. de Arabia Saudita le ganó la espalda a los centrales ticos tras un pase entre líneas de Luis Palma. Quioto recepcionó con la derecha y en mano a mano terminó enviando el balón a un lado del arco defensivo por Keylor Navas”.
Finalmente, esto dijo La Prensa: “El equipo de Reinaldo Rueda buscó, lo intentó, pero no tuvo su mejor noche y trastabilló ante la férrea defensa que implementó Miguel 'El Piojo' Herrera en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula”.
La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua
La Selección Nacional tendrá que sortear el partido ante Nicaragua del próximo lunes con dos bajas muy sensibles.
Se trata de los jugadores Orlando Galo y Manfred Ugalde, quienes acumularon su segunda tarjeta amarilla en la fase final de la eliminatoria, por lo que no podrán estar en el Estadio Nacional.
Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”
El empate conseguido este jueves ante Honduras, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, deja vivo a Costa Rica, que ahora debe empezar a buscar el camino directo a la Copa del Mundo derrotando el lunes a Nicaragua.
“Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”, sentenció Kendall Waston.
Miguel Herrera: "No era lo que buscábamos, pero el empate no es malo"
El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, calificó el empate 0-0 ante Honduras como positivo y un baño en lo anímico para lo que viene donde Costa Rica deberá ganar todo para clasificar al Mundial.
La Tricolor igualó con un planteamiento equilibrado y tal vez esperando a una selección catracha con más empuje, pero no fue así.
La Sele se mantiene a flote, pero no se puede permitirse un traspié
Si usted encendió una vela para el partido ante Honduras, no la apague todavía, pues el camino mundialista sigue estando complicado.
Hombre a hombre: Kendall Waston volvió y fue figura con La Sele
El empate sin goles en San Pedro Sula dejó a Kendall Waston como el futbolista que no solo regresó a la Selección Nacional si no también fue figura.
Keylor Navas: No tuvo acciones de mayor peligro en su arco. Siempre es bueno tener a Keylor en el arco y la seguridad y experiencia que tiene.
Costa Rica se trae un empate de Honduras y se mantiene con vida
Otra vez la Selección Nacional de Costa Rica firmó un empate en la fase final de la eliminatoria mundialista. El 0-0 en Honduras le permite a los ticos mantener vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo 2026.
Algo positivo de un resultado que no es malo —sin ser el mejor— es que la Tricolor no sufrió. El problema es que tampoco estuvo tan cerca de encontrar un gol para dejarse las tres unidades.
El partido no fue de brillo: hubo pierna fuerte, un árbitro que no controló el juego y dos oncenas que naufragaron cada vez que se fueron al ataque. Así llegó la tercera paridad de los nacionales en el mismo número de juegos.
Con tres puntos, Costa Rica sigue en competencia por un boleto directo, pero el panorama se complica cada vez más.
Haití sí pudo en Nicaragua… y goleó
La Selección de Haití derrotó 3-0 como visitante a Nicaragua y continúa en un gran momento su camino eliminatorio rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.