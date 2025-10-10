Lo más destacado
La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua
La Sele se mantiene a flote, pero no se puede permitirse un traspié
Hombre a hombre: Kendall Waston volvió y fue figura con La Sele
Costa Rica se trae un empate de Honduras y se mantiene con vida
Haití sí pudo en Nicaragua… y goleó
Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”
La Sele empató en Honduras, un resultado que deja abierto el camino a la Copa del Mundo 2026.
El empate conseguido este jueves ante Honduras, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, deja vivo a Costa Rica, que ahora debe empezar a buscar el camino directo a la Copa del Mundo derrotando el lunes a Nicaragua.
“Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”, sentenció Kendall Waston.
Para los futbolistas ticos el resultado se recibe bien, ya que una derrota hubiera sido un desastre.
“Feliz por el partido que se hizo, no fue fácil, fue de mucha garra y mucho corazón. Es un punto que nos ayuda a recomponer y ahora hay que puntuar en el próximo”, explicó Aarón Murillo, quien hizo un buen partido en su debut con la Tricolor.
Para Waston el resultado es agridulce: “No conseguimos los tres puntos que nos acerquen al objetivo, pero se sacó un punto y no fue un encuentro fácil, no es simple venir acá”.
El ambiente en el camerino tico es claro:
“Hay que levantar cabeza porque no todo se acaba acá”, concluyó Murillo.
La Selección Nacional tendrá que sortear el partido ante Nicaragua del próximo lunes con dos bajas muy sensibles.
Se trata de los jugadores Orlando Galo y Manfred Ugalde, quienes acumularon su segunda tarjeta amarilla en la fase final de la eliminatoria, por lo que no podrán estar en el Estadio Nacional.
La Sele se mantiene a flote, pero no se puede permitirse un traspié
Si usted encendió una vela para el partido ante Honduras, no la apague todavía, pues el camino mundialista sigue estando complicado.
Hombre a hombre: Kendall Waston volvió y fue figura con La Sele
El empate sin goles en San Pedro Sula dejó a Kendall Waston como el futbolista que no solo regresó a la Selección Nacional si no también fue figura.
Keylor Navas: No tuvo acciones de mayor peligro en su arco. Siempre es bueno tener a Keylor en el arco y la seguridad y experiencia que tiene.
Costa Rica se trae un empate de Honduras y se mantiene con vida
Otra vez la Selección Nacional de Costa Rica firmó un empate en la fase final de la eliminatoria mundialista. El 0-0 en Honduras le permite a los ticos mantener vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo 2026.
Algo positivo de un resultado que no es malo —sin ser el mejor— es que la Tricolor no sufrió. El problema es que tampoco estuvo tan cerca de encontrar un gol para dejarse las tres unidades.
El partido no fue de brillo: hubo pierna fuerte, un árbitro que no controló el juego y dos oncenas que naufragaron cada vez que se fueron al ataque. Así llegó la tercera paridad de los nacionales en el mismo número de juegos.
Con tres puntos, Costa Rica sigue en competencia por un boleto directo, pero el panorama se complica cada vez más.
Haití sí pudo en Nicaragua… y goleó
La Selección de Haití derrotó 3-0 como visitante a Nicaragua y continúa en un gran momento su camino eliminatorio rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.