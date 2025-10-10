Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”

El empate conseguido este jueves ante Honduras, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, deja vivo a Costa Rica, que ahora debe empezar a buscar el camino directo a la Copa del Mundo derrotando el lunes a Nicaragua.

“Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”, sentenció Kendall Waston.

Para los futbolistas ticos el resultado se recibe bien, ya que una derrota hubiera sido un desastre.

“Feliz por el partido que se hizo, no fue fácil, fue de mucha garra y mucho corazón. Es un punto que nos ayuda a recomponer y ahora hay que puntuar en el próximo”, explicó Aarón Murillo, quien hizo un buen partido en su debut con la Tricolor.

Para Waston el resultado es agridulce: “No conseguimos los tres puntos que nos acerquen al objetivo, pero se sacó un punto y no fue un encuentro fácil, no es simple venir acá”.

El ambiente en el camerino tico es claro:

“Hay que levantar cabeza porque no todo se acaba acá”, concluyó Murillo.



