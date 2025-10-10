La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua

La Selección Nacional tendrá que sortear el partido ante Nicaragua del próximo lunes con dos bajas muy sensibles.

Se trata de los jugadores Orlando Galo y Manfred Ugalde, quienes acumularon su segunda tarjeta amarilla en la fase final de la eliminatoria, por lo que no podrán estar en el Estadio Nacional.

El primero en recibir la tarjeta fue Galo tras saltar en un balón dividido y soltar un codazo. La de Ugalde fue similar, una bola alta con empujón por detrás.

Ahora será tarea para el técnico Miguel Herrera ver con cuáles futbolistas podrá sustituirlos.

La Tricolor está obligada a una victoria este lunes ante Nicaragua para seguir soñando con acudir a la próxima Copa del Mundo 2026.

Este partido será a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.