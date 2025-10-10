La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua

Lo más destacado
Las tarjetas amarillas causaron mella en la Tricolor.
La Selección Nacional tendrá que sortear el partido ante Nicaragua del próximo lunes con dos bajas muy sensibles.
Se trata de los jugadores Orlando Galo y Manfred Ugalde, quienes acumularon su segunda tarjeta amarilla en la fase final de la eliminatoria, por lo que no podrán estar en el Estadio Nacional.
El primero en recibir la tarjeta fue Galo tras saltar en un balón dividido y soltar un codazo. La de Ugalde fue similar, una bola alta con empujón por detrás.
Ahora será tarea para el técnico Miguel Herrera ver con cuáles futbolistas podrá sustituirlos.
La Tricolor está obligada a una victoria este lunes ante Nicaragua para seguir soñando con acudir a la próxima Copa del Mundo 2026.
Este partido será a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.
El empate conseguido este jueves ante Honduras, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, deja vivo a Costa Rica, que ahora debe empezar a buscar el camino directo a la Copa del Mundo derrotando el lunes a Nicaragua.
“Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”, sentenció Kendall Waston.
Si usted encendió una vela para el partido ante Honduras, no la apague todavía, pues el camino mundialista sigue estando complicado.
El empate sin goles en San Pedro Sula dejó a Kendall Waston como el futbolista que no solo regresó a la Selección Nacional si no también fue figura.
Keylor Navas: No tuvo acciones de mayor peligro en su arco. Siempre es bueno tener a Keylor en el arco y la seguridad y experiencia que tiene.
Otra vez la Selección Nacional de Costa Rica firmó un empate en la fase final de la eliminatoria mundialista. El 0-0 en Honduras le permite a los ticos mantener vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo 2026.
Algo positivo de un resultado que no es malo —sin ser el mejor— es que la Tricolor no sufrió. El problema es que tampoco estuvo tan cerca de encontrar un gol para dejarse las tres unidades.
El partido no fue de brillo: hubo pierna fuerte, un árbitro que no controló el juego y dos oncenas que naufragaron cada vez que se fueron al ataque. Así llegó la tercera paridad de los nacionales en el mismo número de juegos.
Con tres puntos, Costa Rica sigue en competencia por un boleto directo, pero el panorama se complica cada vez más.