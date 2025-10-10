Lo más destacado
La Sele se mantiene a flote, pero no puede permitirse un traspié
El empate en Honduras deja el camino al Mundial aún comprometido.
Si usted encendió una vela para el partido ante Honduras, no la apague todavía, pues el camino mundialista sigue estando complicado.
La Sele empató en Honduras y al menos se mantiene a flote en su ruta a Norteamérica 2026, pero el problema es que un traspié en cualquiera de los próximos tres partidos sería lapidario.
El líder del grupo sorpresivamente es la selección de Haití, que con una victoria 3-0 ante Nicaragua se metió en la pelea por la plaza mundialista.
Los haitianos están empatados con la H con 5 puntos cada uno, pero un mejor promedio de gol.
Atrás en el tercer lugar aparece La Sele con tres unidades, merced a los tres empates obtenidos, mientras que el último lugar es para Nicaragua con un único punto, lastimosamente del empate ante la Tricolor.
Esto se necesita para ir.
El único camino para asegurarse el boleto mundialista es la victoria en los tres partidos restantes.
Solo faltan nueve puntos en disputa, es decir, lo más a lo que podemos aspirar es a 12 si ganamos todo.
Por eso que debe comenzar con una victoria sí o sí este lunes ante Nicaragua en el Estadio Nacional, ya que tendremos la ventaja de que Honduras y Haití se enfrentarán entre sí.
Tras esta primera misión tendrá que dejar todo listo para el mes de noviembre, donde enfrentará el 13 de noviembre a Haití en Curazao y el 18 de noviembre en un Estadio Nacional que esperemos esté a reventar ante Honduras.
Pese a que Costa Rica está invicta en esta fase final, el principal problema es que aún no sabe lo que es ganar y ya los empates no nos sirven de nada para clasificar de forma directa.
También están los goles en contra y a favor, que comenzarán a ser casi que un factor determinante en la eliminatoria.
Ahora, el otro escenario para acudir es el camino más largo, el más agobiante y duro, que es el repechaje mundialista.
Para ello deberá asegurarse uno de los dos mejores segundos lugares -y que no sencillo, pues, hay equipos como El Salvador y Panamá que nos aventajan en puntos- de Concacaf.
De ahí vendrían al menos dos partidos más ante un rival, ya sea africano, uno asiático (ambos por definir), así como Nueva Caledonia y Bolivia, que ya están en esta etapa.
Sin duda soñar con el Mundial es aún algo muy, muy lejano.
Grupo C
Honduras: 5 pts
Haití: 5 pts
Costa Rica: 3 pts
Nicaragua: 1 pts
La prensa de Honduras lamenta lo sucedido en el empate 0-0 ante Costa Rica.
Los catrachos no pasaron del empate en casa ante La Sele y pierden el liderato del grupo C.
La eliminatoria mundialista se le complicó a La H, que de haber ganado se hubiera acomodado en la cima.
“¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista”, titularon los colegas del Diario Diez.
La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua
La Selección Nacional tendrá que sortear el partido ante Nicaragua del próximo lunes con dos bajas muy sensibles.
Se trata de los jugadores Orlando Galo y Manfred Ugalde, quienes acumularon su segunda tarjeta amarilla en la fase final de la eliminatoria, por lo que no podrán estar en el Estadio Nacional.
Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”
El empate conseguido este jueves ante Honduras, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, deja vivo a Costa Rica, que ahora debe empezar a buscar el camino directo a la Copa del Mundo derrotando el lunes a Nicaragua.
“Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”, sentenció Kendall Waston.
Miguel Herrera: "No era lo que buscábamos, pero el empate no es malo"
El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, calificó el empate 0-0 ante Honduras como positivo y un baño en lo anímico para lo que viene donde Costa Rica deberá ganar todo para clasificar al Mundial.
La Tricolor igualó con un planteamiento equilibrado y tal vez esperando a una selección catracha con más empuje, pero no fue así.