Miguel Herrera: "No era lo que buscábamos, pero el empate no es malo"

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, calificó el empate 0-0 ante Honduras como positivo y un baño en lo anímico para lo que viene donde Costa Rica deberá ganar todo para clasificar al Mundial.

La Tricolor igualó con un planteamiento equilibrado y tal vez esperando a una selección catracha con más empuje, pero no fue así.

Esta es la conferencia completa del estratega:

-¿A qué le sabe el empate en Honduras?

Los empates no saben ni a triunfo ni derrota, son empates nada más. Veníamos a ganar con un planteamiento de orden y la tuvimos para ganar. El empate no era lo que buscábamos, pero tampoco no es malo, creo que sirve para tomar esa parte anímica que nos estaba faltando.

Tácticamente, el equipo hizo un gran trabajo y en la semana se hizo un gran trabajo importante, si hiciéramos el gol te diría que tácticamente fuimos superiores, pero no fue así, fue un partido cerrado y disputado, como son las eliminatorias.

-¿Sale satisfecho con el manejo del partido que tuvo su equipo?

Trabajamos bastante bien en la semana y desde que hicimos el microciclo vi a jugadores como Aarón Murillo con un buen manejo del balón. Lastimosamente no tuvimos a Celso para manejar más la pelota, pero no sufrimos como ustedes bien lo dicen y después tuvimos mayor manejo de la pelota con Josimar Alcócer y creo que hasta pudimos sacar algo más.

Reitero hicimos un buen trabajo, Murillo y Galo hicieron un gran partido y los maniatamos a tener la pelota en su propia área y aprovechamos espacios cuando lo exigieron.

-¿Cómo queda el grupo en la matemática tras este empate pensando en lo que viene?

Seguimos dependiendo de lo que hagamos, estamos obligados a sacar resultados y el lunes es ganar si queremos seguir en la pelea con Honduras y Haití.

-¿Cómo analiza el papel de Kendall Waston en este partido?

La verdad te podría decir que me encantó como jugó, pero fueron todos, como hizo sus coberturas Gamboa, Juan Pablo, los laterales también y el equipo redondeó bastante bien, el liderazgo lo demuestra Keylor, Juan Pablo y mientras más líderes tenga en la cancha mucho mejor y los jóvenes tienen que ir aprendiendo esto como Ugalde o Josimar. Me hubiera gustado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol.





-¿Cómo toma el hecho de que el equipo mejoró y que estuvo cerca del triunfo para el resto de la eliminatoria?

Ofensivamente no, porque veníamos haciendo goles, pero en el orden y la atención ganamos en muchísimo y eso los muchachos lo estamos entendiendo y bueno esperar lo que sigue.