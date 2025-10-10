Haití sí pudo en Nicaragua… y goleó

La Selección de Haití derrotó 3-0 como visitante a Nicaragua y continúa en un gran momento su camino eliminatorio rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El partido comenzó a las 6 p. m., pero se vio interrumpido por más de una hora debido a un apagón en el Estadio Nacional de Nicaragua.

Los goles de Haití fueron obra de Duckens Nazon al minuto 12 en una pésima salida del portero nicaragüense; de Danley Jean Jacques tras un intrevero en el área al 35’; y de Louicius Don Deedson al 90+2’.

La victoria es importantísima para los haitianos que suman cinco puntos en un grupo que comparten junto a La Sele y Honduras a falta de tres fechas para el cierre de la eliminatoria.

Nicaragua apenas suma un único punto conseguido precisamente ante Costa Rica en su primera fecha eliminatoria.