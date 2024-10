Federativo sobre Claudio Vivas: "No me ha convencido su trabajo"

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, no se guardó nada al analizar la labor de Claudio Vivas en la Selección Nacional.

"Decirlo abiertamente, (en estos partidos ante Panamá) se juega el puesto, creo que si fracasa, no sé... no encontraría el motivo para que él continúe, en lo personal. Y si gana, lo valoraría, hay que ver lo que pasó atrás, entonces es todo un tema para finales de noviembre y diciembre, que es escoger el entrenador o darle la confianza", dijo Vargas a Teletica Deportes Radio. Y agregó: "Es un buen profesional, creo que he visto y creo que los dos años que tiene en la Federación y no me ha convencido su trabajo".

Al ser consultado sobre esta última frase de 'no me ha convencido su trabajo', Vargas, explicó que es su percepción personal.

"Claro... te digo, personalmente, no es el trabajo de estos seis partidos, que igual no me terminaron de convencer. Ante Surinam no perdimos por obra y gracia del Señor, jugamos un mal partido en Guatemala. Si clasificamos y jugamos con un equipo más fuerte, creo que debemos de pensar... Los equipos que nos vamos a enfrentar son similares", añadió.

A Vargas se le preguntó también si este es su pensamiento o si es el de todo el Comité Ejecutivo y sobre la postura de los demás federativos y fue claro en que la percepción es de que Vivas "siga".

Y también explicó sobre si la decisión debe ser unánime o no por parte de los miembros del Comité.

"Yo creo que lo analizamos, lo votaremos, pero hay opiniones que pesan más que las de otros. Uno pensaría que no, pero así es", concluyó.