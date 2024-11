Paul McCartney y su pasión deportiva

Un 18 de junio de 1942 nacía en Liverpool Sir James Paul McCartney, en una ciudad que con los años se hizo famosa por dos cosas: la música y los deportes.

The Beatles se convertiría en una de las bandas más importantes de la muisca, trascendiendo el rock and roll, y el Liverpool FC uno de los equipos más ganadores del fútbol mundial, quien además tiene en el Everton su rival local en uno de los derbis más famosos de Inglaterra.

'Soy un deportista débil y orgulloso de ello', le dijo una vez al medio inglés The Guardian.

No por eso, Sir Paul, deja de ser un apisonado de los deportes.

"Este es la situación: mi padre nació en Everton, mi familia es oficialmente ‘evertoniana’, así que si se trata de un derbi o una final de la Copa FA entre los dos, tendría que apoyar al Everton", dijo a Radio Merseyside, cuando se le consultó sobre cuál era su oncena en la ciudad.

Durante su extensa carrera musical se le ha visto en los máximos eventos deportivos. Compartió en el último Superbowl junto a Taylor Swift, ha cantado en el medio tiempo de la final de la NFL, se le ha visto en los asientos más caros en la Serie Mundial y en partido de la NBA.

Paul McCartney. AFP

También ha sido uno de los promotores más visibles de los Paralímpicos.

Para los Juegos de París 2024, una de sus canciones, We All Stand Together, fue utilizada para marcar los 100 días previos al inicio de los Paralímpicos.

​Años atrás, cuando fue la cara de una campaña para apoyar a los paratletas de Reino Unido, esto dijo del esfuerzo de ellos.

“Bueno, lo admiro, ¿sabes? Es un gran esfuerzo humano enfrentar algo tan devastador, o potencialmente devastador, como una enfermedad o una lesión. Poder superarlo y hacer algo con ello, creo que es una buena metáfora de muchas cosas que suceden en el mundo”, expresó.

Este martes Paul McCartney volverá a llenar un estadio, como lo ha hecho incontables veces, sin necesidad de ser una estrella del deporte.