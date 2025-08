Más de 1.370 palestinos murieron en Gaza en entregas de ayuda desde finales de mayo

Más de 1.370 palestinos murieron en Gaza desde el 27 de mayo en entregas de ayuda, "la mayoría" a manos del ejército israelí, afirmó este viernes la ONU.

"En total, desde el 27 de mayo, al menos 1.373 palestinos fueron asesinados mientras buscaban alimentos", declaró en un comunicado la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos.



"La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el ejército israelí", indicó el organismo.



"Aunque somos conscientes de la presencia de otros entes armados en las mismas zonas, no disponemos de información que indique su implicación en estas matanzas", agregó la oficina.



La delegación de la ONU informó que 859 personas murieron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un organismo apoyado por Israel y Estados Unidos, y 514 a lo largo de las rutas de los convoyes de alimentos.



Según esta oficina de la ONU, la mayoría de las víctimas "parecen ser hombres jóvenes y niños".



"No son simples cifras", subrayó la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, que afirmó que no dispone de información que indique que las víctimas "participaran directamente en las hostilidades o representaran una amenaza para las fuerzas de seguridad israelíes".