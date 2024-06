Honduras y Costa Rica acuerdan “reactivar” al “moribundo” SICA

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, acordaron este jueves en San José “reactivar” el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que consideran “moribundo” desde hace más de una década.



“Hemos decidido (...) convocar a nuestros homólogos de Centroamérica para reactivar nuevamente el SICA”, dijo Castro, tras reunirse con Chaves en Casa Presidencial.



El presidente costarricense calificó al SICA de “moribundo” por su “excesivo periodo de inacción”.



El SICA fue creado en 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Belice se sumó como miembro pleno en 2000 y República Dominicana en 2013. Estados Unidos y Taiwán, entre otros, son observadores del organismo regional.



Chaves y Castro acordaron convocar una reunión de presidentes de los países miembros próximamente, a iniciativa de Honduras, que ostenta la presidencia pro tempore hasta finales de junio, cuando debe ser entregada a Nicaragua por los siguientes seis meses.



Además, la Secretaría General del SICA, que corresponde a Nicaragua en el periodo 2022-2026, está acéfala desde noviembre de 2023, cuando el nicaragüense Werner Vargas dejó el cargo y los países no se ponen de acuerdo para nombrar un sustituto.



No obstante, los presidentes no se refirieron a la intención de Nicaragua de retirar a Taiwán como país observador e incorporar a China y Rusia —cuya participación está en trámite—.



Los países del SICA tuvieron relaciones diplomáticas con Taiwan hasta que pasaron a tenerlas con China. Únicamente Guatemala las mantiene.



Es necesario “reactivar nuevamente el SICA como un mecanismo que nos pueda permitir unirnos y enfrentar (...) desafíos de manera conjunta”, insistió Castro.



El mandatario costarricense agregó que si bien existen discrepancias entre los gobiernos que conforman el organismo, es momento de “empezar a construir sobre los puntos que nos unen”.



“¿Qué importa más que nuestras necesidades comunes? ¿Hay diferencias? Las hay. ¿Hay cosas con las que nunca nos vamos a poner de acuerdo? Las hay. Pero ¿dejando de hablar vamos a avanzar?”, se preguntó Chaves.



Castro tomó la iniciativa de conversar con los mandatarios en busca de acuerdos, por lo que después de Costa Rica viajará a Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo.