“Estoy muy orgullosa”, dice tica tras votar por primera vez en Estados Unidos

Por Elías Alvarado y Paulo Villalobos.

Costarricenses también son parte de la histórica elección en la que Estados Unidos decidirá, este martes, a su nuevo presidente (vea video adjunto de Telenoticias).

Sharon Chaves y María Solís son dos ejemplos de nacionales que acudieron a las urnas en centros educativos de Nueva Jersey, en la costa este del gigante norteamericano.

"Estoy muy orgullosa de poder ejercer el voto", dijo Chaves en los que son sus primeros comicios como ciudadana estadounidense.

​Las sensaciones para esta tica resultan lejanas a las que vivió en Costa Rica. “Es súper diferente. Estamos acostumbrados a demostrar por cuál partido votamos”, mencionó a su salida de la escuela del condado de Clifton.

Para esta nacional con 20 años de vivir en Estados Unidos, la decisión fue sencilla, pues tiene claro que lo quiere para el futuro de la máxima potencia del mundo.

​La economía, la migración y el manejo de las guerras fueron los temas sobre los cuales emitió el sufragio.

A una media hora, esos mismos tópicos navegaban la cabeza de Solís. Para esta estadounidense nacionalizada costarricense, la decisión fue más bien complicada.

​“La verdad fue muy difícil, porque ni uno ni el otro. No soy ni de Trump ni de Harris, pero había que tomar una decisión. Se hizo pensando en el futuro, no solo en el mío, sino en mis hijos, mi esposo y mi familia, no solo aquí, sino en Costa Rica también”, contó.

Solís destacó la transformación que ha tenido el país en el tiempo reciente, principalmente por el impacto de la migración.

​"La situación es complicada", resumió.

Aunque ni la vicepresidenta demócrata ni el exmandatario republicano le convencen, se dio a la tarea de revisar sus planes de gobierno antes de votar. Su preparación la complementó con las noticias y las redes sociales.

Ambas ticas dejaron entrever su incertidumbre por lo cerrados que han resultado los sondeos, pero enfatizaron en la necesidad de respetar el resultado, sea el que sea.