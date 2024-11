Economía: la principal razón de los ticos en EE. UU. para votar por Donald Trump

La economía y el descontento con las decisiones de la actual administración son las principales razones que tienen los ticos radicados en Estados Unidos para votar por el expresidente Donald Trump.

Así lo aseguraron tres votantes consultadas por Teletica.com, de cara a las elecciones de este 5 de noviembre, en las que el republicano se enfrentará con la actual vicepresidenta demócrata, Kamala Harris.

María Chinchilla, quien vive y ejerce su derecho en Atlanta, Georgia, reconoce que este será su tercer voto por Trump, a quien también apoyó en 2016 y 2020.

Chinchilla, quien emigró en los años 60, asegura que para esta elección no es posible poner signos del expresidente ni en casas ni carros, ya que “los rayan y les hacen daño”, algo que lamenta. Esa es la razón por la que muchas personas no externan por quién van a votar. Tal es el caso de otra tica en Texas, quien prefirió reservar su identidad.

La alajuelense de nacimiento considera que al ser un hombre de negocios, la economía estará mejor con Trump; además, dice que Harris “quiere cobrar más impuestos a las compañías”, lo que afectará su operación.

Inmigración: el tema de la polémica



Además del tema económico, la inmigración también preocupa a los costarricenses que viven en el país norteamericano. Este asunto ha estado en el debate público y ha envuelto a Trump en polémicas, debido a comentarios despectivos sobre los latinos.

“No todos los inmigrantes que vienen a este país son criminales, como el otro partido dice, que van a deportar a todos los indocumentados, no, eso para nada. El presidente Trump y los seguidores de él, como yo, lo que queremos es que deporten a los ilegales, los que no tienen papeles, que tienen cargos contra ellos, que han tenido problemas con la ley: esos sí son lo que van a deportar. La gente latina piensa que van a deportar a todos, eso es incorrecto”, manifestó Chinchilla.

“Yo vine a este país legalmente, y apoyo totalmente a todos los que vivimos acá, de otros países, pero me parece que hay que llegar legalmente”, sentenció la residente en Austin.

Descontento demócrata

María Jesús Sánchez, oriunda de Cartago y quien vive en California, expresó que su decisión está relacionada, más que todo, con el descontento que siente hacia la actual administración Biden-Harris. De hecho, señaló que este año se había inscrito como independiente, pero se cambió al Partido Republicano apenas semanas antes de la elección.



“Los mismos demócratas me han impulsado a votar por el partido de Donald Trump”, subrayó.

Según ella, el Partido Demócrata impuso a su candidata, luego de que el actual presidente, Joe Biden, desistiera de seguir en la carrera por la reelección. Además, no está de acuerdo con decisiones tomadas, sobre todo en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“No porque sea mujer tengo que votar por Kamala Harris. No voto por ella porque en todas las conferencias, entrevistas y el debate, siempre tiene la misma respuesta: ‘Yo crecí en una clase media’. No responde las preguntas como debe ser; no creo que al identificarme con ella porque sea mujer, debería votar por ella.

“No estoy de acuerdo con los demócratas. ¿En qué? En todos los millones de dólares que se han mandado a Ucrania, son millones y millones, cuando en EE. UU. tenemos una crisis de salud mental, de drogas y opioides, vivienda, clase media, todo ese dinero que han mandado a Ucrania ha salido de los impuestos de los contribuyentes, de las personas que trabajamos, de la clase media”, recalcó Sánchez, quien dejó claro que los demócratas no son pro inmigrantes, como se cree.