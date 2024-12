Piloto que ubicó avioneta: “Siempre tuve el sentimiento de que había sobrevivientes”

Para Everardo Carmona, piloto y dueño de la empresa CarmonAir, un tranquilo almuerzo con su padre terminó con una noticia que nadie quiere recibir: una aeronave desaparecida.

Entre el ruido de los cubiertos y la incertidumbre, tomó una decisión rápida: “Voy a buscarlo”. En situaciones como esta, el gremio de aviadores se une sin pensarlo.

Carmona, el piloto que divisó, desde el aire, la ubicación exacta del avión TI-GER que se accidentó en Pico Blanco, habló con este medio sobre esta experiencia que culminó con cinco personas fallecidas y una sobreviviente.

Se dice que usted fue el primer piloto en llegar al lugar donde estaba la avioneta accidentada. ¿Cómo fue esa experiencia?

Yo estaba almorzando con mi papá y en eso llamó alguien de la compañía, el jefe de despacho, diciendo que había un avión desaparecido que no era de nosotros, no era de la compañía, pero que estaba desaparecido y que no se sabía más.

Después vuelvo a llamar para preguntar dónde se desapareció y cuál era la ruta. Me dijeron que venía de Tortuguero hacia el Valle Central. Inmediatamente, lo que pensé fue: “Está en el paso La Palma, seguramente”.

Me metí a un app para rastrear los movimientos de un avión, puse la matrícula y vi la traza de la ruta. La traza finalizaba en los cerros que ingresan en Escazú.

Ahora, uno no sabe exactamente dónde queda el avión, si uno no se mete muy bajo entre montañas, pues se pierde. Ahí fue donde dije: “Aquí es donde hay que buscar, porque ahí es donde perdió la traza”.

La torre me pasó unas coordenadas, y tomando en cuenta las que la aplicación me indicó, puse una línea y empezó a sobrevolar sobre esa línea. El margen de error era como 0.4 millas náuticas.

Yo me mentalicé en buscar rojo, cuando hice un giro para tener visibilidad de la montaña, me fijo en un punto específico y me aparece la cola del avión.

En ese momento, salgo del cañón y tengo comunicación con la torre para decirles que tengo identificada la aeronave, que la tengo a la vista en este preciso instante.

Ahí tuve la sospecha de que, el fuselaje que le llamamos puro, está completo y puede haber sobrevivientes y hay que sacarlos cuanto antes.