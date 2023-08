Mario Zamora sobre Limón: “No es posible reducir las cifras de homicidios en pocos meses”

Mire, aquí es importante someter a evaluación las estrategias de trabajo que hemos implementado desde que asumimos el cargo. Para nosotros son importantes los indicadores porque nos muestran si estamos tomando decisiones desde el punto de vista técnico adecuadas o no. Si usted observa la cifra nacional de homicidios dada por OIJ nos ubica el mes de abril de este año con 85 homicidios. En el mes de mayo hay un decrecimiento a 77, en el mes de junio hay un decrecimiento a 72 y en el mes de julio un decrecimiento a 70. Es decir, en términos generales pasamos de 85 homicidios en abril a 70 homicidios en julio. Bueno, este decrecimiento a nosotros desde el punto de vista estadístico es un indicador de que el componente técnico en la estrategia de trabajo está dando resultados de contención frente a un fenómeno que venía creciendo mes a mes desde hace más de tres años. Es la primera vez que hay un decrecimiento en las cifras oficiales, porque cada mes iba superando al mes anterior. Aún 70 muertos en un solo mes es un número absolutamente no aceptable y por eso proseguimos nuestro trabajo en todos los frentes.

Bueno, todo el año 2023 es un año que supera el 2022 en todos los meses. Cuando uno se encuentra un fenómeno al alza, lo primero es contenerlo. Permítame hacer un ejemplo, es como una dieta, si usted subió de peso y tiene 30 kilos más, usted va a durar bajando lo mismo que duró subiendo. Bueno, lamentablemente en materia criminal sucede un poco parecido, no hay soluciones mágicas. Ningún país las tiene, las soluciones son paso a paso y conforme el fenómeno fue creciendo año tras año. Si usted revisa las cifras criminales, casi que desde el 2014 viene un escalamiento de las cifras de homicidios año a año, mes a mes, hasta que llega a los niveles del año 23, eso en pocos meses no es reducible.

Bueno, el presente año 2023 se hizo un enorme esfuerzo para que, de los remanentes de distintos ministerios, Seguridad pública pudiera recibir ₡6.000 millones. Lamentablemente, solo recibimos ₡4.100. Es decir, no nos llegaron ₡1.900 millones. Esos ₡1.900 millones no solo para botas, equipamiento, sino también para el arreglo de radiopatrullas. Recordemos que tenemos 605 patrullas con problemas mecánicos. Bueno, estos recursos hubieran sido bienvenidos para mejorar la respuesta en caso de emergencia ante el 9-1-1, y lamentablemente no nos fueron dados a nivel legislativo.

El primero es la activación nuevamente y fortalecimiento de los tribunales de flagrancia, que son los que nos permiten el rápido juzgamiento de todos aquellos criminales que la policía atrapa de manera infraganti. Cuando los tribunales de flagrancia ya no están operativos en ciertos cantones, o no funcionan las 24 horas, o no funcionan los fines de semana en que hay más eventos criminales, pues hace que entonces esos procesos de juzgamiento se tengan que hacer a través de la vía ordinaria, en la cual normalmente entre la detención de la persona y la realización de la audiencia por parte del juez dilata de tres a cuatro años. Entonces, con esos tiempos retardados, a veces la justicia no es ni pronta, ni cumplida.