Plan “5 en 1”: San Juan de Dios puso “turbo” para atender cinco años de cirugías pendientes

El Hospital San Juan de Dios puso en marcha, en agosto de 2023, un plan llamado "5 en 1": la meta era acabar con las listas de espera quirúrgicas de cinco años en apenas uno. Aunque les tomó seis meses más de lo proyectado inicialmente, en la actualidad no hay cirugías pendientes en el periodo 2017-2021.

En palabras sencillas, el centro médico ya está operando asegurados de 2022 en adelante; por ejemplo ese año tiene un rezago de 415 intervenciones (datos hasta el 24 de julio); 1.775 están pendientes en 2023, 6.297 en 2024 y 5.893 en lo que llevamos de este año.

María Eugenia Villalta Bonilla, directora general del San Juan de Dios, calificó la estrategia como exitosa, ya que, en promedio, la espera de un paciente por una cirugía bajó de 586 a 315 días.

La doctora explicó detalladamente las acciones implementadas para acortar los plazos; los obstáculos que enfrentan para acelerar aún más y si piensan o no replicar esta modalidad en otros servicios hospitalarios. A continuación, puede leer la entrevista completa que Teletica.com hizo a la jerarca.

¿Cuál fue, específicamente, la estrategia que ustedes utilizaron para reducir las listas de espera de cirugía del 2017 al 2021?

Bueno, todos los cirujanos, todo el equipo del hospital, se definió una meta: en un año y medio, bajar 270 días de espera. Las estrategias fueron diversas.

Al principio, teníamos pacientes de 2017, entonces había un acúmulo de pacientes muy grande, se definieron estrategias como hacer las cirugías ambulatorias, revalorar a los pacientes para ver cuáles tenían características y podían operarse en el CAIS de Desamparados, en el CAIS de Puriscal. Igualmente, fuimos al escenario después de las 4 p. m., sábados y domingos, y se hicieron grupos quirúrgicos para desplazarse a diferentes lugares y empezar con la estrategia de la cirugía ambulatoria.

¿Por qué fortalecer la cirugía ambulatoria? Porque el recurso cama es más difícil. Hay mucha demanda por las camas hospitalarias, entonces los pacientes más complejos, requieren cama y se quedan más días.

Empezamos con esas estrategias y, una vez que ya se empezaron a bajar las listas de los pacientes ambulatorios y nos fueron quedando los más complejos, ya nos dedicamos a hacer el trabajo aquí en el hospital. Se ha venido trabajando también después de las 4 p. m. con jornadas de producción y los médicos de todas las especialidades, no definimos un grupo de especialidades específico, sino todas las especialidades que tenían pacientes de 2017, 2018, y así paulatinamente…

También se crearon camas de corta estancia: son pacientes que se internan de 24 a 48 horas y los médicos los preparan, ya vienen listos para operar y entonces se ingresan.

Otra de las estrategias que hemos definido es que aquí en la Dirección Médica, todas las jefaturas de servicio, todos los lunes de 9 a. m. o de 10 a. m. en adelante, estamos revisando cómo va avanzando la lista de espera, cuáles pacientes se vienen operando, cuáles son las dificultades o los problemas que tienen las diferentes especialidades, para ir avanzando en la lista de espera: se apoyan entre ellos o los apoyamos y también cada especialista define sus propias estrategias, cómo manejar su lista de espera y ese ha sido el éxito hasta ahorita, tenemos que seguir trabajando y mejorando; pero continuamos con las mismas estrategias que fueron de impacto para nosotros.

Para ver si le entiendo, ¿eso quiere decir que ya ningún paciente que estaba agendado para 2017-2021 está esperando en este momento por una cirugía?

No, ya se atendió el 100% de los pacientes de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Estos pacientes esperaron entre cuatro y siete años para esa atención, ¿qué tan difícil es para ustedes contactarlos y revalorar los casos? Me imagino que no es lo mismo un paciente que acaba de ser diagnosticado a uno que recibió una indicación hace tantos años.

Sí, exactamente, al inicio fue mucho trabajo, se llamaba a los pacientes, se les citaba, se revaloraban. También, hoy en día hay técnicas que no existían antes, entonces se vuelve a revisar al paciente, en algunos momentos hubo que actualizar las resonancias, enviar a hacer exámenes de nuevo; pero todo ese trabajo se ha venido haciendo y continuamos haciéndolo para ir mejorando cada vez más los plazos de espera.

Pacientes esperando cirugía ambulatoria.

¿Cuándo se puso en marcha la estrategia?

Hace año y medio (agosto de 2023).

Y en este tiempo, ¿cuál ha sido el resultado global que han tenido en listas de espera de cirugía?

Bueno, al inicio teníamos 586 de plazo de espera de los pacientes y ahorita se redujo en 271 días. Para nosotros es muy importante porque vamos avanzando. Recordemos que durante la pandemia no se operó y antes se tenía un rezago, entonces eran muchas las causas que hacían que se acumularan tantos pacientes y que la lista de espera fuera tan extensa.

¿Estamos hablando solo de Cirugía General o de todas las cirugías especializadas?

En general, de todas las especialidades.

¿Hay alguna especialidad que para ustedes sea la más compleja?

Sí, claro. Ortopedia y Cirugía General son las que tienen más demanda, y tal vez en Ortopedia tenemos un problema: específicamente, la disponibilidad de especialistas. Los reemplazos son las cirugías más difíciles y las artroscopías las más sencillas, pero en artroscopía no tenemos tantos pacientes, la mayoría de los pacientes vienen por reemplazo de rodilla o por reemplazo de cadera y ahí tenemos alrededor de tres especialistas con medio tiempo, o sea, un especialista y medio. No los tenemos disponibles toda la semana y es la patología con mayor demanda que tenemos en la lista de espera.

Entonces, se tiene que aprovechar el tiempo en que ellos están trabajando, hacer jornadas de producción después de las 4 p. m.



A nivel económico, en el hospital, ¿qué implica eso en cuanto a horas extras, tiempo de personal y demás?

Bueno, sí, o sea, ha sido un gasto, las dos cosas, porque también optimizamos el día. Estábamos comentando que tenemos unos ‘dashboard’ que revisamos en la mañana, en la tarde, en la noche. Esos tableros nos dan los plazos, la utilización de las salas de operaciones, el tiempo en que termina una cirugía y empieza la otra, todo eso lo medimos.

Además de utilizar el tiempo extraordinario, aquí en el hospital, con el apoyo de todo el personal del San Juan de Dios, se han optimizado los recursos que tenemos, que no se pierda tiempo, que se aproveche la sala de operaciones todo el día. Y sí, hemos invertido presupuesto después de las 4 p. m.

Pero el impacto humano también es muy relevante. Estamos hablando de pacientes que tenían muchos años con condiciones que, incluso, les limitaban sus funciones diarias y afectaban su calidad de vida.

Nos han contado los especialistas en Ortopedia, por ejemplo, que había pacientes que estaban con problemas de rodilla o con problemas para deambular y ahora hacían notas de lo felices que estaban porque se les había atendido oportunamente, sin mucha hospitalización y habían recobrado el 100% de la funcionalidad. Igualmente, en los pacientes que tenían hernias gigantes, que con el tiempo habían crecido: ellos pudieron recobrar la vida y continuar normalmente.

Ahora, un paciente espera, en promedio, 315 días por una cirugía de estas, ¿cómo lo valoran ustedes para el tipo de hospital que es el San Juan y en comparación con otros centros? ¿Este tiempo es óptimo?



Nosotros queremos seguir trabajando porque sí, o sea, si bien es cierto, hay patologías que pueden esperar más, hay otras que no pueden esperar tanto.



Nosotros queremos seguir trabajando para acortar más los tiempos y ser más oportunos. También estamos trabajando en Consulta Externa, hay que trabajar en procedimientos y la fuga de especialistas es algo que ha afectado un poco la oferta de servicios que tenemos a nivel del hospital, pero sí continuamos trabajando en eso.



No sé cuál será (el tiempo) óptimo, tendremos que irlo definiendo con el tiempo, no todas las especialidades están con el mismo plazo, ese es el plazo general, el promedio entre todas las especialidades, hay especialidades que ya tienen tiempos más cortos.



Hospital San Juan de Dios aplicó plan "5 en 1" para reducir espera en cirugías.

Doctora, ahora hablemos de 2022 en adelante, porque bueno, ya esa estrategia que usted me comenta, entiendo que está probada, fue exitosa; pero ¿la van a seguir?

Sí, la estrategia continúa en estos momentos, no estamos trabajando después de las 4 p. m., pero continuamos optimizando los recursos en el día y se sigue con los especialistas aquí (en la Dirección Médica), ellos nos cuentan cómo van atendiendo su lista de espera y en qué momento requieren más recursos o apoyo.



Yo creo que es una pregunta que se hacen los asegurados y que tal vez la pueden explicar: ¿en algún momento será posible ponerse al día, ir al día con este tipo de cirugías?

Yo creo que en ningún país se han puesto al día, lo que tenemos que definir es cuáles serían los plazos. Nunca va a ser inmediato. Inmediatas tenemos las cirugías prioritarias y las de emergencias, ahí sí estamos al día; pero hay algunas cirugías que no necesariamente tienen que ser tan pronto, hay otras que sí.

A lo que vamos caminando es, tal vez, a definir los plazos óptimos de cada tipo de patología; al día va a ser difícil, pero nosotros vamos a seguir trabajando por ir acortando más los plazos y ver cómo logramos un equilibrio entre la Consulta Externa, entre la cirugía, entre los procedimientos, y esperamos que la fuga de especialistas no continúe.

¿Factores puntuales que en este momento les impidan ir un poco más rápido en el tema de cirugías?

La falta de especialistas es importante porque si tuviésemos más se puede trabajar después de las 4 p. m., porque en el día estamos tratando de optimizar todas las salas de operaciones y que todo vaya caminando. Todavía nos hacen falta camas, pero eso puede solventarse si tuviésemos especialistas trabajando más en forma ambulatoria.

¿Una estrategia como esta no se puede aplicar, por ejemplo, en el tema de las citas o en otros servicios que tengan lista de espera?

Sí, se puede, se tiene que estar definiendo y hay que estar trabajando, pero sí. Recordemos que son varios escenarios: el médico atiende Emergencias, Hospitalización, Consulta Externa y Sala de Operaciones, entonces tenemos que mantener un equilibrio de cuánto están en sala, cuánto están en consulta… Aquí hemos priorizado las salas de operaciones, y ahora estamos tratando de revisar las consultas para ver cómo tratamos de optimizar lo que tenemos en los diferentes servicios y que los plazos sean más cortos, pero es un trabajo diario, dinámico y hay que buscar el equilibrio también.