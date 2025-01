Zendaya y Tom Holland se comprometieron, según medios

Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más queridas de Hollywood, se comprometieron, informaron medios estadounidenses el lunes, un día después de que la actriz fuera vista usando un anillo durante la ceremonia de los Globos de Oro.



La brillante piedra en su dedo anular llamó la atención, apenas la protagonista de Desafiantes apareció en la alfombra roja el domingo por la noche, y desató las especulaciones en redes sociales.



El portal de noticias TMZ afirmó que Holland le pidió en matrimonio entre Navidad y Año Nuevo.



Se trató de un momento íntimo celebrado en una de las casas familiares de la artista de Duna, agregó TMZ.



La pareja no tiene prisa en casarse, acotó la revista People, citando fuentes. “Ellos van a disfrutar las cosas por ahora y no se apresurarán a la boda”, escribió People.



“Están ocupados con proyectos laborales”.



Los actores, ambos de 28 años, comenzaron a salir oficialmente en 2021, después de que compartieran pantalla en varias entregas del Hombre Araña.



Zendaya estaba nominada a los Globos de Oro por su protagónico en Desafiantes, donde interpreta a una joven tenista que sufre un revés en su carrera, limitándose a vivir su pasión a través de su marido.



La actriz, conocida por sus siempre llamativos looks, llegó en un deslumbrante vestido color cobre, con un estilo retro, y acaparó los incesantes clics de los fotógrafos.



La artista no conquistó el premio a mejor actriz en un musical o comedia, que fue para Demi Moore por su poderosa interpretación en La sustancia.