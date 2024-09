“Vegetta777” y “Fargan”, famosos ‘gamers’, están en Costa Rica

Los gamers y streamers Samuel De Luque Batuecas, conocido como “Vegetta777”, y David Alonso Romero, llamado “Fargan” en el mundo digital, están en Costa Rica.



La noticia la dio a conocer “Vegetta777” por medio de un posteo en X, antiguo Twitter, la mañana de este jueves.

En la fotografía se observa a De Luque con su amigo Alonso, y ambos sostienen una taza de café.

Ante la consulta de este medio, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que “Vegetta777” ingresó al país el 18 de setiembre, mientras que “Fargan” está en territorio nacional desde el 30 de junio.



Hace dos años, Alonso visitó el país e indicó que le gustaría quedarse a vivir aquí.

​"Costa Rica me encantó, la verdad. Costa Rica me gustó muchísimo, me la pasé súper bien. Hice un montón de cosas que no había hecho nunca, como buceo, hice un montón de actividades, es un país muy tranquilo, muy pura vida. En un futuro, tal vez, tenga algún proyecto en Costa Rica, puede que no sea lejano", dijo en un 'streaming' en 2022.