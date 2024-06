Una triste noticia le sacó las lágrimas a María Teresa Rodríguez

La modelo y presentadora de televisión, María Teresa Rodríguez, se levantó este martes con una triste noticia: su perrita Naila falleció en la madrugada.

Según explicó Rodríguez en su cuenta de Instagram, Naila padecía de Lyme, enfermedad que adquieren los animales producto de garrapatas infectadas.

La perrita, que tenía siete años de estar con la exmodelo, no tenía las defensas altas y la poca producción de glóbulos blancos fue letal.



Tere, como es conocida de cariño, dice que “era su princesa, y que ahora tiene un angelito más”. La dura noticia hizo que la reconocida modelo derramara unas lágrimas en medio del video que posteó.

“Vuela alto, mi princesa. Me regalaste siete años de amor puro e incondicional. Me dejas un hueco en mi pecho horrible, que no sé como manejar. Vuela alto, mi princesa, papi te espera allá con los brazos abiertos”, finalizó.