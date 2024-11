Tico Gabriel Mora triunfa en Canadá con guion sobre Juan Santamaría

El costarricense Gabriel Mora ganó el premio a “Mejor guion” por su producción “Drums of Freedom” en los premios canadienses Wide Screen Film and Music Video Festival, entregados el pasado sábado en el Scotiabank Theatre de Toronto.

Se trata de un guion hecho para largometraje basado en el recorrido y enfrentamiento entre el héroe costarricense, Juan Santamaría, y el militar estadounidense, William Walker.

De acuerdo con Mora, la producción duró dos años, uno de pura investigación y documentación, y otro en su escritura.

Mora estudió Ciencia Militar en Estados Unidos, y todo lo aprendido le ayudó a entender y a escribir este guion.

“Los procesos durante el estudio de Ciencia Militar me ayudaron mucho en la producción, porque había que estudiar la Batalla de Rivas, la Batalla de Santa Rosa, para entender quiénes eran los involucrados, de donde venía cada ejército.

“Seguí a William Walker desde su natal Luisiana, hasta su salida de ahí tras la muerte de su esposa, su llegada a México, etc. A Juan Santamaría fue más difícil seguirlo porque no se escribía mucho sobre él, pero lo seguí durante su recorrido desde Alajuela hasta Rivas”, explicó el productor de este ‘Drums of Freedom’.