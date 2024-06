Susanna Peña: “El cariño del público le da sentido a mi trabajo en Toros Teletica”

Luego de su ausencia en la temporada de Toros Teletica 2023-2024, la periodista Susanna Peña regresa a las esperadas corridas de fin y principio de año, esta vez desde una nueva casa: Pedregal.



Teletica.com conversó con Peña, quien dice estar “muy contenta, orgullosa y emocionada” por su reincorporación al elenco.



​"Es un honor formar parte de este equipo, que es una familia. Sé que suena trillado, pero es un equipo que tiene ya varios años junto, entonces, con solo volver a ver al otro, ya se sabe lo que está pensando, o que se le ocurrió algo, o cómo hacer una broma. Para nosotros es como una fiesta, más allá de un trabajo. El año pasado no estuve en toros, pasé el fin de año de una manera diferente, tenía como cinco años de no pasarlo así, solo con mi familia, y aunque lo disfruté, creo que lo que más me hizo falta fue ese cariño de la gente.