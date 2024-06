“¡Alóoooooo!” La voz de doña Caroline se volverá a escuchar en Toros Teletica

El humorista Rigoberto Alfaro, conocido como “Gallina”, se reincorporará al elenco de Toros Teletica en las trasmisiones de fin y principio de año, esta vez desde Pedregal. ​

Así lo confirmó Televisora de Costa Rica en una conferencia de prensa, realizada este martes en la nueva casa de las transmisiones taurinas.

“Galli”, como lo llaman de cariño, tiene 15 años de pertenecer al elenco de toros y, con personajes como “El profe” Medford, doña Caroline, “Paco el paco” y “Gallina”, ha sacado risas a las familias costarricenses.

Teletica.com conversó con Alfaro, quien dice estar agradecido con la empresa por tomarlo en cuenta.



Sobre el nuevo redondel y campo ferial, “Gallina” considera que es un lugar que reúne todas las condiciones para el entretenimiento sano de los costarricenses, desde el amplio parqueo hasta el redondel.

"Ser parte de los Toros Teletica siempre conlleva una gran responsabilidad y nosotros, como profesionales de la comedia, debemos dar lo mejor, siempre dando el 100% y lo asumo con mucha responsabilidad.

"Las corridas son una tradición en Costa Rica, como 'El Chinamo', y se siente muy bien formar parte de este elenco. Este año me podrán oír y ver en pantalla, mi familia ya entiende mi ausencia en estas fechas, pero me apoya. Mi mamá, el año pasado, me decía que extrañaba mis personajes en las transmisiones, pero aquí estamos de vuelta", finalizó.