¡Sueño pendiente! 17 años después, José Pablo reintenta llegar a “silla caliente” de QQSM

Después de 17 años, un apasionado seguidor del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) regresa a las audiciones con la esperanza de cumplir un sueño que quedó pendiente desde 2008.



En una entrevista con Teletica.com, el participante compartió su experiencia y emociones tras intentar, nuevamente, ser parte de la competencia.

Sin embargo, su primera experiencia no resultó como esperaba.

​"Me hicieron un par de preguntas difíciles, ya de nivel de 30 millones. No pasé. Una de las preguntas era: ‘¿Cuál es un país dentro de España que no es el País Vasco?’, y la respuesta es Andorra. La otra fue sobre la nacionalidad de Nadia Comaneci, la gimnasta de los 70, y tampoco la supe", añadió.

A pesar de este tropiezo, la ilusión de ser parte del programa nunca se desvaneció. Este año, se armó de valor y volvió a intentarlo.

"Mandé la solicitud para la audición y me llamaron. Estoy emocionado, la verdad que sí. Es raro, pero muy bonito tener esta oportunidad otra vez", expresó con entusiasmo.

“Una espinita que quiere sacar”



Más que un sueño, para este participante es una cuestión personal.

​"Desde 2008, quedó como una espinita. Soy 'fan' del programa, me encanta verlo, y siempre compito con los participantes desde mi casa. La mayoría de las veces no me va tan mal", comentó entre risas.