Sobreviviente del accidente aéreo de los Andes está en Costa Rica

En el Hotel Intercontinental dará una charla esta tarde el conferencista Carlos Páez, quien es uno de los pocos sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes hace 52 años.



La charla estará basada en el libro que escribió cuando cumplió 50 años: 'Después del día 10'. Para él, este fue el peor día porque fue cuando se dieron cuenta que nadie los buscaba (ver nota completa de Telenoticias).



También recordó que volvió al lugar del accidente al menos tres veces, la última vez fue hace 5 años, acompañado de su familia. En sus charlas, quiere dar un mensaje: la lucha contra el "no".

"Es la lucha permanente contra el no, que es algo que tenemos todos en la vida. Mi padre siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo. En la cordillera nosotros vimos un no permanente y al no le dijimos que sí", finalizó.