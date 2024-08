Rihanna deslumbra con su regreso al Carnaval de Barbados

Rihanna hizo una aparición deslumbrante en el Carnaval de Barbados, conocido localmente como Crop Over. Así lo confirmaron varios medios internacionales, que publicaron fotografías y videos de la cantante de 36 años.



La estrella barbadense volvió a sus raíces y participó en las celebraciones con un vibrante y colorido atuendo lleno de pedrería.



La intérprete de Diamonds últimamente no se deja ver mucho en público: está alejada de la industria musical, ya que dedica el 100% de su tiempo a ser madre, por lo que cada mínima aparición que hace conmociona a sus fanáticos.



La creadora de Fenty Beauty se ha mostrado espléndida físicamente, a menos de un año de haber tenido a su segundo hijo.





Rihanna at 2024 Barbados Crop Over festival pic.twitter.com/7uMXSqBiD0

El evento, que atrae a turistas y locales, celebra el final de la cosecha de caña de azúcar y es una de las festividades más importantes de Barbados. Para Rihanna, asistir a su país natal en estas fechas era una tradición, aunque dejó que hacerlo desde 2019.

Ahora, la exitosa artista regresa con todo el espíritu festivo que la caracteriza.

rihanna at the barbados crop over festival today pic.twitter.com/dFldsnm4Mt