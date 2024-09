Rebe Salazar: "Yo creo que Alex va a estar unos 15 días más hospitalizado"

El motivador de vida, Alexander Reyes, conocido como Alex, se encuentra hospitalizado en la unidad de emergencias del Hospital San Juan de Dios tras contraer una bacteria en su pierna izquierda.



Rebeca Salazar, su esposa, confirmó la noticia a Teletica.com y por medio de sus redes sociales el pasado martes 10 de setiembre.



Luego de varios días de internamiento, este medio conversó con Salazar, quien indicó que la bacteria inició como una roncha en la pierna izquierda "que le picaba mucho a Alex". Luego la situación se complicó, al punto que él no podía caminar, por lo que decidieron ir al Hospital Calderón Guardia.



En este centro médico, según Rebe, como es conocida en redes sociales, recibieron un mal trato.

​"Cuando llegamos al hospital, Alex ya no podía caminar, o sea, yo tuve que bajarlo del carro hasta emergencias y ahí a buscar una silla de ruedas hasta que lo atendieran. Cuando es una infección, un accidente en una pierna, un brazo, hay que atenderlo con la mayor diligencia posible y un doctor no nos quiso ayudar. Yo conozco un poco del tema médico, como era un tema de infección, lo primero era hacer un cultivo, segundo, enviar antibiótico intravenoso, que actúa de manera más rápida porque claramente podría tener una afectación importante, pero ese doctor no tenía la empatía. Cuando yo le dije eso, el médico se molestó conmigo y me dijo que me iba a remitir a otro hospital, al que me correspondía", contó.