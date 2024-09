Rebe Salazar: “Alex contrajo una bacteria en su pierna y está internado en emergencias”

El motivador de vida, Alexander Reyes, se encuentra hospitalizado en la unidad de emergencias del Hospital San Juan de Dios, tras contraer una bacteria en su pierna izquierda.



Así lo confirmó a Teletica.com Rebeca Salazar, su esposa, quien también hizo un video en sus cuentas oficiales de redes sociales, Alex y Rebe, explicando la delicada situación.

“Lo internamos ayer en la noche, contrajo una bacteria en una lesión muy pequeña que tenía, empezó como una roncha o piquete de algún bichito, que no sabemos qué fue, se le empezó a hacer más grande, se le hizo infección, está únicamente en piel, pero sí se le hizo un orificio importante en la pierna.

“Está supurando, la lesión se hizo cada vez más grande, Alex ahorita no puede caminar, el dolor es muy fuerte y esto le impide apoyar el pie por completo en el suelo, he tenido que alzarlo para llevarlo a que lo revisen, desde el viernes estamos en citas médicas”, explicó su esposa.

Problemas de atención

Rebe hizo hincapié en la mala atención que recibió en el Hospital Calderón Guardia por parte de un médico, donde explicó que tuvieron discrepancias por la atención que le estaba dando a Alex.

“Yo le dije que dónde estaba su calidad humana, a lo que me respondió: ‘Yo calidad humana no tengo, yo solo estoy haciendo mi trabajo’, me dijo que si quería me podía referir al Hospital San Juan de Dios, a lo que accedí de inmediato”, contó.

Luego de que lograr su traslado al Hospital San Juan de Dios, la familia explicó que ahora la atención es distinta, que solo están tratando de conseguir un permiso especial para poder cuidarlo, debido a que, al no tener los brazos, Alex requiere de cuidado personalizado.

No pierde el sentido del humor

Salazar agregó que, a pesar de la dificultad, Alex no pierde su sentido del humor y que hoy pudo ir a verlo en el primer día de visita.

“Hoy fui a la primera visita que tuvimos y aproveché, le lavé los dientes, le puse cremita y le di de comer. Sigo creyendo que entre más hablamos y más respeto tengamos hacia los demás, las personas van a ir abriendo puertas, hemos estado horas de horas en el hospital esperando, igual que a los demás pacientes.

“Él está estable, tiene un sentido del humor impresionante, les dijo a los médicos que le ayudaran que si ya había llegado incompleto no quería salir más incompleto. Confiamos mucho en que todo esto salga bien”, finalizó la esposa.