¿Quién es Sabrina Carpenter, la nueva superestrella del pop?

De telonera de Taylor Swift a superestrella del pop: esa frase resume la trayectoria de la estadounidense Sabrina Carpenter.



Sabrina Annlynn Carpenter inició su carrera en series de televisión de Disney Channel como El mundo de Riley y películas como Una aventura de niñeras y Eyes Wide Open.



Tras finalizar su contrato como “chica Disney”, Carpenter continuó enfocada en su carrera musical. Su relación con Joshua Bassett, exnovio de Olivia Rodrigo, y los constantes rumores de que se metió en la relación ocasionaron gran cantidad de ataques en contra de la rubia.



Luego de su separación de Bassett, la estadounidense se enfocó en sacar nuevas canciones. Tiempo después fue invitada por Taylor Swift como telonera de la exitosa gira The Eras Tour.



​"Es el verano de Sabrina y esperamos que continúe así para siempre", declaró Swift recientemente en un comentario de Instagram.

La artista de 25 años, oriunda de Pensilvania, logró el éxito que durante tantos años buscó con sus dos nuevos sencillos, Expresso y Please, Please, Please, canciones que ahora lideran la lista Billboard de junio 2024.

Con más de una década de experiencia en el medio actoral-musical, la intérprete estrenará su sexto álbum de estudio, Short n´Sweet, el próximo 23 de agosto.