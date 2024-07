Natalia Rodríguez se transformó en Desagrado de 'Intesamente'

El regreso de Intesamente ha popularizado nuevamente al personaje Desagrado, una emoción honesta, coqueta y obstinada que se niega a bajar sus estándares.



Los videos de la icónica emoción han llegado a TikTok e Instagram y la presentadora de televisión Natalia Rodríguez se sumó al trend.



Rodríguez publicó un video de ella maquillada y vestida como la emoción verde. La caracterización la hizo la maquillista de Teletica, Gilda Valenciano, quien tiene más de una década de experiencia en el mundo del maquillaje.

Teletica.com conversó con ambas sobre este proyecto que hicieron en colaboración.

​"La idea fue de Naty, ella me dijo ¡Gil, quiero hacer una colaboración contigo! Yo obvio que acepté porque amo el maquillaje, pero en especial el maquillaje de fantasía, porque uno puede crear cosas maravillosas en personas. Duramos aproximadamente cinco horas. No es la primera vez que hago un maquillaje de caracterización, tengo 11 años de maquillar y he hecho muchísimos, o sea maquillaje de terror, con sangre falsa, látex y prótesis. Nos identificamos mucho con ella, no porque somos desagradables, sino porque es muy coqueta, cursi, le encanta andar linda, muy tuqui tuqui (risas)", subrayó Valenciano.