Montserrat del Castillo habla sobre sus labios y muestra las deformidades que sufrió

La presentadora de televisión, Montserrat del Castillo, habló en sus redes sociales sobre los rellenos de labios y todo lo que sufrió cuando le inyectaron una sustancia nociva para la salud.

"Esta es la realidad de muchísimas personas en nuestro país. En mi intento por verme linda, sin saber, lo que me estaban poniendo eran biopolímeros. Y créanme, perdonarme no fue fácil. Asumirlo no fue fácil. Aceptar mi realidad fue menos fácil", indicó vía Instagram.

Como ella explica en sus historias, lo que le aplicaron mediante inyecciones fueron biopolímeros, una sustancia que sirve para aumentar el tamaño de labios, senos y glúteos, aunque es nociva para la salud.



Lo que regularmente se utiliza para estos efectos, de manera segura, es el ácido hialurónico, sustancia que el cuerpo absorbe y con la que se necesitan retoques cada cierto tiempo. A diferencia de este gel, la sustancia que le inyectaron a Del Castillo puede causar deformidades permanentes en el cuerpo del paciente y extraerla es casi imposible.



​"Los biopolímeros no se pueden quitar del todo. Es algo con lo que hay que aprender a vivir, pero sí se puede tratar de mejorar. Si ustedes han pasado por algo similar o lo mismo, las entiendo. Se los juro que comprendo el dolor que sigue esto. No están solas ni solos y si en algo puedo ayudarles créanme que aquí estoy.

"Así que no le restes valor a tus procesos, a tus aprendizajes. No te restes valor solo por los que no andan en tus zapatos. No te restes valor por lo que otros piensen o digan. Tú eres la niña de los ojos de Dios y nada podrá separarte de eso", finalizó Montse, como la llaman sus amigos.